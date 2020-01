Prezes NFZ: "podatek cukrowy ma cel prozdrowotny"

"Dane NFZ wskazują, że stale wzrastała liczba osób z cukrzycą. Obecnie choruje na nią blisko 3 mln Polaków. Roczny koszt leczenia cukrzycy to ok. 2 mld złotych" - wyliczał prezes NFZ.

Na świecie już ponad 1,9 mld ludzi dorosłych ma nadwagę, z tego aż 650 mln to osoby otyłe, a wśród dzieci i młodzieży 18 proc. ma nadwagę, a 7 proc. jest otyłych. Z kolei w Polsce trzech na pięciu dorosłych ma nadwagę, a co czwarty jest otyły. Co piąty młody Polak zmaga się z nadwagą i otyłością.