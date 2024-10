Prezydent krytykuje stan finansów państwa. "Co się stało przez ten ostatni rok?"

Prezydent Duda w środę podczas orędzia zwrócił się bezpośrednio do zaplecza politycznego Donalda Tuska. Stwierdził, że obecni rządzący marnują energię "na medialne spektakle przed komisjami śledczymi, które w zasadzie niczego nie ustaliły, zamiast koncentrować się na najważniejszym: budowaniu nowoczesnego państwa i tworzeniu warunków do podnoszenia jakości życia. W trakcie przemówienia znów wspominał o megainwestycjach - CPK czy budowie elektrowni jądrowych.

- Powiedzcie mi państwo, co się stało przez ten ostatni rok od wyborów parlamentarnych, że ten deficyt budżetowy został tak drastycznie powiększony? Skąd nagle niepokojące informacje o stanie finansów publicznych. Dlaczego do niedawna rekordowe zyski spółek Skarbu Państwa dzisiaj gwałtownie spadają? Czy to wszystko oznacza, że czeka nas powrót do obowiązującej podczas poprzednich rządów premiera Donalda Tuska filozofii rządzenia pod hasłem: pieniędzy nie ma i nie będzie? - mówił prezydent Duda podczas orędzia w Sejmie.