Problem w spłacie kredytu hipotecznego? Rozwiązaniem ograniczenie marży banku

Co to za dzielenie kredytobiorców na tych, którzy nie radzą sobie ze spłatą i trzeba im pomagać i na tych, którzy radzą sobie ze spłatą? Jedni i drudzy w procesie przyznawania kredytów posiadali określoną zdolność kredytową, zasady były jednakowe dla wszystkich, przynajmniej w obrębie jednego banku. Jak już zawieszać marżę banku to wszystkim kredytobiorcom bez wyjątku. Dlaczego jedni mają dalej pracować na zysk banku a inni będą "zwolnieni"? Ci co mają zdolność do spłaty rat (niejednokrotnie kosztem wyrzeczeń na inne wydatki) mają pozostać sami na froncie walki z inflacją? Co to za lewackie myślenie? Jednych kredyt będzie kosztował mniej innych więcej chociaż przyznawany był na podobnych zasadach? Różne banki też różnie podchodziły do zagadnienia. Absurd.