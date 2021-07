Produkcja przemysłowa idzie w górę. W miesiąc zwiększyła się o 4 procent

SUWEREN 37 min. temu zgłoś do moderacji 3 2 Odpowiedz

Inflacja jest już we wszystkich krajach. Będzie ekonomicznie trudniej się nam żyło. Nie liczcie na CUD OPOZYCJI. Proszę nie popełnić błędu przy wyborach. Proszę ocenić jak radzi sobie polska gospodarka po pandemii w porównaniu do innych narodów. Proszę poczytać niezależne opinie międzynarodowe aby mieć właściwy obraz tego co się dzieje w Polsce i nie dać się zmanipulować a wybrać właściwie. Proszę uwolnić się od postrzegania PIS PO zrobiło źle. Wszyscy robią po części dobrze po części źle - cudotwórców i nieomylnych nie ma.