Są najnowsze dane o produkcji przemysłowej. "Grudzień daje satysfakcję pesymistom"

Wel 2 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Wszyscy komentujecie ale co caly czas mnie dziwi jedna rzecz polsks produkcjs przemyslowa mysle ze to okreslenie cos dla pilaka znaczy bo dla mnie znaczy ze polska produkcja to produkty z polskich fabryk lub tych co maja 51% udzialow polacy a tutaj prosze z braku wlasnego przemyslu technologji zaczelismy obce fabryki na terenie polski gdzie tylko oracuja polacy nszywac polska produkcja -wzrost pilsjiej orodukcj bo niemiec w swojej fabryce zamowil wiecej sil ikow to udawanie ze to nasz przemysl i niedbsnie o rozwoj polskiego przemydku przez rzadzacych zrobil z nas kolonie a nie niezalezne panstwo i co najgorsze ze narod nie zdaje sobie z tego sprawy pimijajacpistep techniczny za komuny bylismy bardziej rozwinieci technologicznie jak dxisisj