Program Ochrony Powietrza na Mazowszu. Burmistrz Mszczonowa wytyka błędy

Zakaz palenia w kominkach w dni smogowe, zakaz używania kosiarek spalinowych - to czeka mieszkańców województwa mazowieckiego. Decyzja odgórna, ale za wdrożenie i kontrole odpowiadały będą już konkretne gminy. Jeśli nie, to kara - nawet pół miliona złotych. Co na to lokalni włodarze?