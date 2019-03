Projekt polskiego samochodu elektrycznego za ok. 4 lata. Powstaną trzy wersje

Spółka zamierza zaprojektować trzy wersjje modelu kompaktowego, czyli auta w popularnym segmencie C. Auta będą budowane na tej samej płycie podłogowej, aby zminimalizować koszty.

Przedstawiciele spółki wskazują, że modele z segmentu C pokrywają ok. 50 proc. potrzeb polskich klientów.

- Polacy kupują coraz większe samochody, więc ci, którzy dzisiaj kupują auta małe, z segmentu B, chętnie sięgną po modele z segmentu C. Jednocześnie segment C jest także interesujący dla tych, którzy dzisiaj kupują większe samochody, za to używane" - powiedział PAP Piotr Zaremba, prezes ElectroMobility Poland. I dodał, że dla takiego klienta nieco mniejszy samochód, ale nowy i polski, może być również atrakcyjny.