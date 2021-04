Rating Polski bez zmian. Agencja S&P nie opublikowała raportu

Kamil 42 min. temu zgłoś do moderacji 63 23 Odpowiedz

Wiarygodność kredytowa , obligacje , zdolności finansowe , wszystko pięknie jak czytam jak wysoko stoi nasza gospodarka to aż trudno uwierzyć w to wszystko , albo jest to mocno naciągane aby kraj totalnie nie sięgnął dna albo dzieje się coś czego ja sam nie rozumiem , co natomiast widzę dookoła, biedę, syf i bezrobocie i jak ktoś mi powie że jakaś garstka ludzi , której powodzi się w tym kraju a raczej kombinuje zagarniajac pełnymi garsciami do siebie , bo ciągle im mało i mało i to oni właśnie napedzaja naszą cudowną gospodarkę to najprościej w swiecie ogarnia mnie pusty śmiech i tak sobie myślę ( bo lubię sobie czasem pomyśleć ) kto tu kogo próbuje dymać .