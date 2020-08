Rekompensata dla Poczty Polskiej. Projekt ustawy o ochronie zdrowia wrócił do senackiej komisji

Senat zajmował się we wtorek "ustawą covidową", czyli ustawą o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia funkcjonowania ochrony zdrowia w związku z epidemią COVID-19 oraz po jej ustaniu.

Wbrew nazwie, tylko część jej postanowień dotyczy organizacji systemu zdrowia w obliczu pandemii. Rząd, który przygotował projekt ustawy, wprowadził do niej postanowienia o rekompensatach dla Poczty Polskiej. Spółka poniosła wydatki w celu organizacji wyborów korespondencyjnych 10 maja. Wybory się tego dnia nie odbyły, a decyzja o formie przeprowadzenia głosowania nigdy nie zyskała umocowania w ustawie.

Niezależnie od tego, że decyzja o organizacji wyborów wynikała jedynie z ustnych poleceń premiera Mateusza Morawieckiego i wicepremiera Jacka Sasina, Poczta poczyniła kroki, by się organizacji wyborów podjąć. Nie wiadomo dokładnie, ile pieniędzy wydała na ten cel, ale prawdopodobnie było to ok. 70 mln zł.