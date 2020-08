Rekompensaty za realizację poleceń premiera. Taką możliwość może mieć nie tylko Poczta Polska

KGHM i Lotos mogą mieć prawo do rekompensaty wydatków poniesionych w związku epidemią, jeśli było to wynikiem realizacji polecenia premiera. Taką furtkę może otworzyć im zapis podobny do tego, który umożliwia Poczcie Polskiej dochodzenie zwrotu kosztów przygotowań do niedoszłych wyborów 10 maja. Tak wynika z analizy portalu Konkret24.

