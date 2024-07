Rekordowe odbicie. Turyści wydadzą na wakacje grube miliardy

Według najnowszego raportu Europejskiej Komisji Turystyki (ETC), w 2024 roku wydatki turystów w Europie mogą sięgnąć rekordowych 800 miliardów euro. To o 37 proc. więcej niż przed pandemią, kiedy wydatki wynosiły 583 miliardy euro. Raport wskazuje również na 6-procentowy wzrost liczby przyjazdów zagranicznych turystów w porównaniu do 2019 roku.