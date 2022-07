Remarketing — jak skutecznie z niego korzystać?

Remarketing — co to takiego?

Remarketing polega na działaniu, które ma na celu ponownie dotrzeć do osoby, która zdążyła już odwiedzić określoną stronę internetową, jednak z jakiegoś powodu nie wykonała oczekiwanej czynności — np. nie dokonała zakupu czy nie zdecydowała się na skorzystanie z danej usługi. Remarketing jest metodą oddziaływania reklamą na tych klientów, którzy mogą zechcieć skorzystać z oferty sklepu online, ponieważ wcześniej zdecydowali się na odwiedzenie witryny, co oznacza, że byli zainteresowani usługami lub produktami.

Remarketing to jedna z funkcjonalności systemu Google Ads. Aby zacząć z niej korzystać, trzeba posiadać konto w Google Analytics. Za pomocą list remarketingowych można dostosować reklamy, które wyświetlane są w wyszukiwarce, do określonych grup odbiorców, a przez to zmobilizować ich do zakupu.

Jak działa remarketing?

Do wykorzystania remarketingu potrzebne jest stworzenia konta w Google Analytics oraz Google Ads. Kolejnym krokiem jest wklejenie właściwego kodu na stronę internetową czy na podstrony, który umożliwi śledzenie ruchu użytkowników. Każdy, kto odwiedza witrynę, pozostawia po sobie ślad w postaci plików cookie zapisywanych na komputerze. To m.in. one umożliwiają dotarcie do konkretnych użytkowników i wyświetlenia informacji w sieci reklamowej Google. Listy remarketingowe tworzą się automatycznie, niezależnie od tego, jaką drogę pokonał użytkownik, aby dotrzeć do danej strony. Narzędzie umożliwia skierowanie reklamy do użytkowników, którzy odwiedzili określoną część strony.

Pomocne będą statystyki dostępne w Google Analytics, które pozwalają na śledzenie ruchu użytkowników i danych dotyczących m.in. czasu pobytu na witrynie czy liczba odwiedzonych podstron.

Jak przeprowadzić remarketing?

Remarketing można przeprowadzić na wiele sposobów, a do najpopularniejszych należy wykorzystanie Google Ads, Facebooka i Instagrama. Można przyjąć określone strategie — np. skierować reklamę do tych, którzy weszli na podstronę koszyka zakupów, jednak nie dokonali zakupu lub do tych, którzy już zdecydowali się na zakup i zachęcić do ponownego zakupu towarów powiązanych (cross selling).

Ponowne komunikaty reklamowe mogą wyświetlać się za pomocą Google Ads w wynikach wyszukiwania, stronach partnerskich Google czy na YouTubie. Warto pamiętać, że reklamy mogą mieć określoną formę np. tekstową, graficzną czy video. Narzędzie dostępne w Google Ads jest proste i intuicyjne, dlatego warto z niego skorzystać.

Zarówno Facebook, jak i Instagram korzystają z tych samych mechanizmów reklamowych. Potrzebują one źródła danych o ruchu na stronie, dlatego działania remarketingowe na Facebooku wymagają zainstalowanego piksela, który pozwoli na śledzenie działań i zachowań użytkowników. Dzięki danym można tworzyć lepiej dopasowane reklamy, skierowane do konkretnych grup odbiorców. Wykorzystanie ruchu społeczności przebywającej na Facebooku i Instagramie może okazać się bardzo ważne w określonych segmentach e-commerce.

Ile kosztuje remarketing?

Remarketing nie jest drogą metodą, a zazwyczaj dobrze poprowadzona kampania reklamowa może przynieść spore korzyści. Przeważnie na wyświetlanie reklam w ramach działań remarketingowych przeznacza się około 10 proc. całego budżetu reklamowego firmy.

Bardzo łatwo zweryfikować to, czy remarketing jest opłacalny. Każde z narzędzi umożliwia wgląd w szczegółowe raporty, które uwzględniają wydatki poniesione na remarketing i statystyki dotyczące skuteczności. Dzięki temu, że można dowiedzieć się, ile osób kliknęło reklamę, a ile dokonało zakupu, można lepiej zarządzać strategię reklamową czy dowiedzieć się, jaki jest koszt pozyskania jednego klienta.

Zalety i wady remarketingu

Niewątpliwą zaletą remarketingu jest możliwość dotarcia do osób, które były potencjalnie zainteresowane zakupem produktu czy usługi. To bardzo ważna grupa odbiorców, ponieważ klienci niezdecydowani są bardziej skłonni dokonać zakupu niż nowi klienci. Z jakiegoś powodu odwiedzili stronę, a często zdecydowali się na zapełnienie koszyka zakupowego. Możliwe, że mogli o procesie zapomnieć, a remarketing im skutecznie o tym przypomni. Warto też wykorzystywać tę metodę do tego, by przypominać o produktach klientom, którzy regularnie robią zakupy w danym sklepie.

Remarketing pozwala także na skierowanie spersonalizowanej reklamy do klienta. Otrzyma on grafikę z produktem, który ostatnio przeglądał, dzięki czemu reklama będzie skuteczniejsza. Wadą jest to, że jeśli już klient zrezygnował z procesu zakupowego i np. zdecydował się na złożenie zamówienia u konkurencji, nachalne reklamy mogą go zniechęcić. Warto także pamiętać o cappingu, czyli nałożeniu limitu ilościowego na reklamy, by nie wyświetlały się klientom zbyt wiele razy i zbyt często.

