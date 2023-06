Resort rodziny przedstawił projekt 800 plus. W przepisach czai się pułapka

14 maja Jarosław Kaczyński ogłosił waloryzację programu 500 plus do 800 zł. – Od nowego roku program 500 plus to będzie ciągle nazwa, jak sądzę, pamiętana, ale suma będzie już inna. To będzie 800 plus – powiedział na konwencji programowej Prawa i Sprawiedliwości.

800 plus od stycznia. Niektórzy w ogóle nie dostaną przelewu

W ostatnich dniach projekt ustawy realizujący tę obietnicę przedstawiło Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. Jego zapisy przeanalizował "Fakt".

Okazuje się, że od stycznia 2024 r. nie wszyscy uprawnieni otrzymają przelew z ZUS-u. Choć wydawać by się mogło, że doliczenie 300 zł brutto jest zmianą kosmetyczną, to jednak wymaga ona od Zakładu "wprowadzania regulacji technicznych".

W związku z tym proponuje się wprowadzenie regulacji, zgodnie z którą wypłata przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych przysługującego świadczenia wychowawczego w nowej wysokości 800 zł miesięcznie będzie mogła nastąpić nie później niż do dnia 29 lutego 2024 r. – wskazał resort w uzasadnieniu do projektu ustawy, cytowanym przez "Fakt".

Oznacza to, że w styczniu 2024 r. część rodzin nie otrzyma żadnego przelewu, ani z tytułu 500 plus, ani z tytułu 800 plus. Za to podwójny przelew ma przyjść do końca lutego.

Resort policzył koszty waloryzacji 500 plus

Dobrą wiadomością z punktu widzenia świadczeniobiorców jest fakt, że nie muszą składać żadnych dodatkowych dokumentów, by otrzymać 800 plus. Jeżeli przysługiwało im prawo do 500 plus, to od stycznia 2024 r. wpłaty na konto wzrosną z automatu.

Resort rodziny zarazem szacuje, że waloryzacja programu "Rodzina 500 Plus" w 2024 r. pochłonie dodatkowe 24 mld zł z budżetu państwa.

