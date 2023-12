Rewolucja w ZUS. Oto plan Tuska

- Wprowadzimy kasowy PIT dla przedsiębiorców, urlop dla przedsiębiorców od składek oraz "babciowe", czyli świadczenie dla młodych matek wracających do pracy – powiedział we wtorek w Sejmie podczas expose premier Donald Tusk. Zapowiedział też wprowadzenie Rady Fiskalnej, opiniującej wydatki państwa.

Nowy rząd zapowiada zmiany. Ucieszą się przedsiębiorcy

Zmiany w chorobowym

Według wstępnych szacunków będzie to kosztować budżet ok. 11 mld zł. Właśnie tyle pieniędzy przedsiębiorcy zapłacili za chorobowe swoich pracowników w 2022 r. Teraz te pieniądze pokryje ZUS, co oznacza, że będzie musiał na to znaleźć środki. A rząd zasila ZUS bezpośrednio z budżetu państwa.