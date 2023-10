Rodzice dostali od premiera list. Zareagowali

"9 sierpnia 2023 r. została ogłoszona nowelizacja ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci. Zmiana ta oznacza, że od 1 stycznia 2024 r. wysokość świadczenia wychowawczego (tzw. 500+) będzie wynosiła 800 zł na każde dziecko, do ukończenia przez nie 18. roku życia. Tym samym dotychczasowy program Rodzina 500+ zmienia się w program Rodzina 800+" – dziennik cytuje początek listu, jaki w środę został rozesłany na skrzynki mailowe rodziców poprzez Platformę Usług Elektronicznych ZUS.

List od premiera przed wyborami. ZUS tłumaczy

Rodzice komentują w internecie, że list to nic innego jak "przedwyborcza wrzutka" i "propagandowa ulotka" - pisze "Fakt".

Zobacz także: Protest przed konwencją PiS. "To są już ostatnie takie spotkania"

- Zmiany będą miały realny wpływ dopiero od 1 stycznia 2024 r., więc nie było argumentu, aby w końcówce kampanii wyborczej rozsyłać korespondencję sygnowaną przez kandydatów do Sejmu – przekonuje w rozmowie z "Faktem" dr Antoni Kolek, prezes Instytutu Emerytalnego.

ZUS komentując sprawę dziennikowi, że po prostu reaguje na sygnały rodziców i to standardowa procedura, którą realizuje Zakład przed wejściem w życie ważnych zmian.

500 plus w górę

Na początku sierpnia prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci , która zakłada podwyższenie od 1 stycznia 2024 roku kwoty świadczenia 500 plus do 800 złotych.

Pod koniec czerwca prezes ZUS prof. Gertruda Uścińska zapewniła, że zakład będzie przygotowany do zmian w programie 500 plus. - Zmiana nastąpi automatycznie i obejmie wszystkich uprawnionych. Nie ma potrzeby zgłaszania się w tej sprawie do ZUS - zaznaczyła prof. Uścińska.