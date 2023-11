Rozliczenie PiS może nie pójść gładko. "Trybunał Stanu to martwy organ"

Wybory kopertowe pod lupę nowej władzy

W NSA jest wniosek kasacyjny premiera ws. wyborów kopertowych

Przypomnijmy, że z ustaleń NIK wynika, że to premier Mateusz Morawiecki wydał Poczcie Polskiej polecenie przygotowań do tzw. wyborów kopertowych, mimo że ustawa sankcjonująca taki tryb organizowania głosowania leżała w tamtym czasie w Senacie. Do tego czasu to Państwowa Komisja Wyborcza była odpowiedzialna za organizację i przeprowadzenie wyborów. Szef rządu wydał też decyzję Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych dotyczącą wydrukowania kart wyborczych.