Rynek IT czekają kłopoty? Firmy chcą zatrudniać, ale napotykają bariery

Najnowsze badanie "Praca na rynku IT 2025" ujawnia , że 74 proc. ankietowanych firm wskazuje na problem z dostępnością odpowiednio wykwalifikowanych kandydatów. Jedna trzecia przedsiębiorstw boryka się z niemożnością zaoferowania współpracy w formie umowy B2B , co znacząco ogranicza pulę potencjalnych pracowników.

Istotnym problemem jest także rozbieżność w preferowanym modelu pracy . Prawie połowa pracodawców wymaga minimum dwóch dni pracy stacjonarnej, podczas gdy 60 proc. specjalistów IT preferuje pracę całkowicie zdalną, a 31 proc. model hybrydowy. Zaledwie 6 proc. pracowników tej branży jest zainteresowanych wyłącznie pracą z biura.

Znaczenie projektu i wynagrodzenia

Ewa Paprocka z HRK podkreśla, że kandydaci zwracają uwagę nie tylko na wynagrodzenie , model pracy czy benefity, ale także na specyfikę samego projektu oraz środowisko technologiczne. Aż 68 proc. specjalistów IT uznaje atrakcyjność projektu za kluczowy czynnik przy wyborze pracodawcy.

- Prowadząc jednocześnie kilkadziesiąt projektów rekrutacyjnych na różne stanowiska w obszarze IT mamy świadomość tego, że jest to specyficzna branża. Potencjalni kandydaci często zwracają uwagę nie tylko na wynagrodzenie, model pracy czy dostępne benefity ale specyfikę samego projektu, w który mają zostać zaangażowani. A także na środowisko technologiczne czy wykorzystywane w danym miejscu pracy narzędzia - mówi.

Problem stanowią również rosnące oczekiwania finansowe kandydatów . 42 proc. firm przyznaje, że ich budżety rekrutacyjne są niewystarczające w stosunku do oczekiwań aplikujących. Wśród pięciu najważniejszych czynników decydujących o atrakcyjności oferty pracy znajdują się: wysokość wynagrodzenia, stopień atrakcyjności projektu, wykorzystywane technologie, możliwość pracy zdalnej oraz perspektywy rozwoju.

Deficytowe specjalizacje i rotacja pracowników

Badanie HRK "Oczekiwania pracowników i pracowniczek IT" pokazuje, że dla 58 proc. specjalistów optymalny czas pracy w jednej firmie wynosi od 3 do 5 lat. 22 proc. ankietowanych preferuje okres krótszy niż 2 lata, a tylko 20 proc. rozważa dłuższy staż niż 5 lat. Warto jednak zauważyć, że w ostatnim czasie tendencja do częstej zmiany pracodawcy osłabła ze względu na poszukiwanie stabilizacji zawodowej.