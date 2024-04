Rząd "gra na czas" ws. CPK. Posłanka Lewicy mówi o "spowalnianiu" budowy

Paulina Matysiak krytykuje brak rozstrzygnięć przetargów na zewnętrzne audyty Centralnego Portu Komunikacyjnego. Jej zdaniem ta sytuacja powoduje, że realizacja inwestycji "jest cały czas w zawieszeniu", co oceniła jako "sytuację niedopuszczalną".

Patrząc z boku na to, co się dzieje, widać, że audyty są pewną przykrywką do tego, aby grać na czas, aby zdecydowanie spowalniać ten proces. Na to zgody być nie może - powiedziała.

Do czerwca nic nie wiadomo

Posłanka Lewicy dodała, że ze względu na wybory samorządowe, a następnie wybory do Parlamentu Europejskiego można się spodziewać, że do czerwca nie zapadną żadne rozstrzygnięcia odnośnie dalszych losów CPK. Jej zdaniem dla "części koalicji rządzącej" jest to temat kontrowersyjny. - Warto też przypomnieć, że w tym rządzie mamy zdeklarowanych, przynajmniej do pewnego czasu, przeciwników tego projektu - podkresliła.

Matysiak wyjaśniła, że jest zwolenniczką przeprowadzenia audytów, które ocenią m.in. dotychczasowe wydatkowanie środków, podejmowane zobowiązania, czy podpisane umowy. Jednak audyty nie powinny wstrzymywać realizacji inwestycji.

- Do tego nie trzeba audytu, ponieważ to jest kwestia decyzji politycznej - dodała. Jak zaznaczyła, oczekuje od strony rządowej odpowiedzi co dalej z projektem, czy będzie realizowany i w jakim kształcie.

Brak ekspertyz

Posłanka dodała, że nie ma ekspertyz, które podważałyby sens budowy CPK. Wiceszefowa komisji infrastruktury zaznaczyła, że taką odpowiedź otrzymała po swojej interpelacji.

Warto postawić pytanie: kto wprowadził w błąd premiera Donalda Tuska i podał mu nieprawdziwe informacje o tym, że takie ekspertyzy istnieją, że nie ma powodów, by budować CPK - zastanawiała się Matysiak.

Spółka Centralny Port Komunikacyjny pod koniec marca poinformowała, że nie rozstrzygnęła przetargu na audyt finansowy przedsięwzięcia z powodu braku ofert. W związku z powyższym została podjęta decyzja, że audyt będzie kontynuowany siłami spółki, Biura Pełnomocnika ds. CPK oraz przy wykorzystaniu zewnętrznych konsultantów.

Spółka CPK w odpowiedzi na prośbę oferentów podjęła też decyzję o wydłużeniu terminów składania ofert w innych trwających przetargach: na audyt kolejowy do 24 kwietnia, marketingowy do 25 kwietnia, dotyczący innych projektów do 29 kwietnia i na lotniskowy do 30 kwietnia.

Centralny Port Komunikacyjny to planowany węzeł przesiadkowy między Warszawą i Łodzią, który ma zintegrować transport lotniczy, kolejowy i drogowy. W ramach tego projektu w odległości 37 km na zachód od Warszawy, na obszarze ok. 3 tys. hektarów ma być wybudowany port lotniczy. W skład CPK mają wejść też inwestycje kolejowe: węzeł przy porcie lotniczym i połączenia na terenie kraju, które powinny umożliwić przejazd między Warszawą a największymi polskimi miastami w czasie nie dłuższym niż 2,5 godz.

