Rząd już wie, że może zabraknąć pracowników. Wysyła ostrzeżenie do podmiotów strategicznych

Czy wy jesteście normalni z katarem siedzieć w domu ?..przecież to stek bzdur co wy tu wypisujecie...Kto normalny tak pisze ile wam za to płacą...Omikron to katar bol gardła kto normalny leci po test...Tylko debil...w Polsacie Tvn...siejecie taką propagandę ze oglądać się tego nie da .Nikt przy zdrowych zmysłach wam nie wierzy tylko idioci..Szpitale tu też propaganda tyle chorych ?..byłem w szpitalu tu to luksus teraz bo sanepid wpada i w pokojach ma być 2 osoby...reszta do domu..No ja się pytam szpital to hotel .Maseczki.. w szpitalach w biurach urzędach nikt nie siedzi w maseczce więc po co te bzdury.