Rząd obiecuje 100 obwodnic. Ale na tę warszawską pieniędzy nie daje

Choć przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości ogłosili w ostatnich dniach wielki plan budowy obwodnic, to wygląda na to, że na razie są to tylko plany. Do tej warszawskiej bowiem rząd nie zamierza się dorzucać. Przynajmniej na razie.

Podziel się Dodaj komentarz