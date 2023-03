Rząd uruchomi specjalną stronę internetową z cenami transakcyjnymi mieszkań

Waldemar Buda w poniedziałek w Studiu PAP pytany o to, w jaki sposób jego resort planuje walczyć ze "sztucznym popytem" na rynku mieszkań, wskazał, że "dzisiaj rynek opiera się o pewnego rodzaju bańkę" , gdzie funkcjonują flipperzy, dokonywane są cesje na rynku pierwotnym oraz nie ma wiedzy o tym, za ile realnie sprzedawane są mieszkania. Jego zdaniem wszystko to powoduje, że "spirala nakręca się".

Strona internetowa pokaże ceny mieszkań

Zobacz także: Program Money.pl 09.01 | Co czeka rynek nieruchomości w 2023 roku

Minister Buda zwrócił uwagę, że obecnie dysponujemy publikowanymi przez wojewodów danymi, które dotyczą całego województwa, a nie poszczególnych miejscowości. Co więcej - zauważył - są to dane historyczne, publikowane "z bardzo dużym opóźnieniem". Dodał, że nabywcom zależy na informacji, jaka jest dokładna cena nieruchomości w danej lokalizacji, gdyż wpływa to na możliwości negocjacyjne.