Sejm uderza w markety. Rolnicy mają być chronieni przed nieuczciwymi praktykami sieci

PRAWDA 50 min. temu zgłoś do moderacji 3 0 Odpowiedz

ROLNICY ZAMIAST DO HURTOWNI POWINNI SWOJE PRODUKTY ROLNE SPRZEDAWAĆ BEZPOŚREDNIO NA TARGACH LUB BEZPOŚREDNIO DO SKLEPU, BO NAJWIĘCEJ KASY BIORĄ HURTOWNICY. ZA TO TYLKO ŻE WEZMĄ I ODRAZU SPRZEDADZĄ DO SKLEPU PO WYŻSZEJ CENIE.