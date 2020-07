Senat nie dostał informacji o finansach państwa. Nikt z rządu nie przyszedł

Centrum Informacyjne Senatu podało, że punkt dotyczący rozpatrzenia informacji o stanie finansów państwa w 2020 roku został odroczony do czasu przybycia do Senatu przedstawiciela rządu. Marszałek Senatu wezwał zaś premiera Mateusza Morawieckiego, by przedstawił informację, o którą wnioskowali senatorowie demokratycznej większości.