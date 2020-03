Sieć 5G w głównych ośrodkach miejskich do 2025 r. Rząd poparł pomysł Ministerstwa Cyfryzacji

Narodowy Plan Szerokopasmowy określa politykę rządu dotyczącą zapewnienia obywatelom i przedsiębiorcom dostępu do nowoczesnych usług komunikacji elektronicznej. Dokument został dostosowany do nowych celów rozwoju sieci łączności elektronicznej, wytyczonych przez Komisję Europejską.

I tak, do 2025 r. przewidziano:

• Powszechny dostęp do internetu o przepustowości co najmniej 100 Mb/s, z możliwością modyfikacji do przepustowości mierzonych w Gb/s.