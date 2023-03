Sieci handlowe walczą o pracowników. Tyle można zarobić w Primarku, Lidlu czy Biedronce

Zarobkom w sklepach przyjrzała się "Gazeta Wyborcza" przy okazji otwarcia w Łodzi sklepu sieci dyskontowych Primark. Jak podaje "GW", irlandzki sklep oferuje na początek 4,3 tys. zł brutto, co daje ok. 3,25 tys. zł na rękę. Do tego dochodzą benefity jak karta Multisport i prywatna opieka zdrowotna.

Jak pisaliśmy na money.pl, Primark ma swoje lokale w czterech miastach Polski: w Katowicach, Krakowie, Poznaniu i Warszawie. Oprócz Łodzi kolejny swój salon otworzy we Wrocławiu.

Zarobki w Lidlu

Na większe pieniądze mogą liczyć pracownicy Lidla, którzy w 2023 r. dostali podwyżki. Firma przeznaczyła na ten cel 230 mln zł. Sieć zaznacza, że o wysokości zarobków decyduje m.in. lokalizacja.

Lidl przekazał "Gazecie Wyborczej", że początkowo zarobki wahają się między 4,2 a 5,1 tys. zł brutto. Po roku pracy pensja skacze do 4,4-5,3 tys. zł, a po dwóch latach do 4,6-5,6 tys. zł brutto.

Na największe zarobki mogą liczyć m.in. magazynierzy i komisjonerzy, "czyli osoby zajmujące się kompletowaniem towaru". Już na starcie mogą otrzymać nawet 5 tys. zł brutto, co daje netto ok. 3,7 tys. zł. Ta kwota może wzrosnąć o blisko 600 zł netto po trzech latach pracy.

Zarobki w Biedronce

Według danych uzyskanych przez "GW" początkujący pracownicy mogą liczyć na pensję między 3,9 a 4,3 tys. zł brutto. Po trzech latach "widełki" wahają się od 4,1 do 4,5 tys. zł brutto. Dla kierownika sklepu zaplanowano co najmniej 5,8 tys. zł brutto. Dla magazyniera zarezerwowano od 4,3 do 4,6 tys. zł brutto.

Sklep podaje, że pensja minimalna netto to ok. 3 tys. zł, a najlepiej opłacani pracownicy mogą liczyć na blisko 4,3 tys. zł na rękę. Do tego dochodzą premie uznaniowe.

Zarobki w Aldi

Podobna pensja wypłacana jest w niemieckiej sieci Aldi. Na "dzień dobry" pracownik może liczyć na pieniądze rzędu 3,7-4,2 tys. zł brutto. Sam sprzedawca, pracując trzy lata, może zarabiać 4,6 tys. zł brutto.

"Początkujący magazynier może liczyć na wynagrodzenie wynoszące ok. 4,2 tys. zł a magazynier po trzech latach pracy blisko 4,9 tys. zł. Wysokość stawek jest uzależniona także od lokalizacji sklepu" - czytamy w "GW".

Według obliczeń serwisu wynagrodzenia.pl kasjer w Polsce, bez względu na sieć handlową, zarabia ok. 3,7 tys. zł brutto, czyli 2,8 tys. zł netto.

