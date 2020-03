Sprzeczka na szczycie. Ministrowie pokłócili się o węgiel i prąd

Zaczęło się od wpisu na twitterowym koncie wiceministra aktywów państwowych Janusza Kowalskiego. Powołując się na "Wysokie Napięcie" i informację o przerwaniu łańcucha dostaw komponentów dla instalacji OZE, minister uznał, że to "kolejny merytoryczny argument za tym, by bezpieczeństwo energetyczne Polski opierać na własnych zasobach", czyli na węglu, a nie na imporcie technologii.

Prezes NFOŚiGW nie był dłużny. "No właśnie. Polska najważniejsza. A żeby Polska wyszła z kryzysu, to musimy dać polskim MŚP, które potrafią czynić cuda (vide 30 ostatnich lat) dostęp do tańszej energii elektrycznej. Jest ona jednym z najważniejszych czynników kosztotwórczych" - odparł i dołączył infografikę.

Ostatnie słowo należało do ministra Kowalskiego. Napisał do prezesa Woźnego: "wierzę, że obaj jesteśmy zwolennikami, by nie import i interkonektory, lecz własne zasoby i instalacje energetyczne stanowiły o bezpieczeństwie energetycznym Polski. To nie musi kłócić się z cenami energii, jeśli UE zracjonalizuje swoją politykę energetyczną".