Sprzedaż kotłów-kopciuchów jest już zakazana. Przedstawiciel premiera prosi o sygnał

Punktualnie o północy z 10 na 11 marca zaczął obowiązywać absolutny zakaz handlu kotłami, które nie spełniają norm emisyjnych. Jednak w internecie wciąż roi się od ogłoszeń, w których sprzedawcy oferują takie kotły. Dlatego Piotr Woźny, pełnomocnik premiera ds. programu "Czyste Powietrze" apeluje, by informować o takich przypadkach.

"Jeżeli znajdą Państwo gdzieś - w internecie czy w realu - oferty sprzedaży takich kotłów, to proszę o sygnał na: czystepowietrze@mpit.gov.pl. Przekażemy zbiorcze info do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów" - apeluje Piotr Woźny.

Na swoim Twitterze już w niedzielę, na chwilę przed wejściem zakazu w życie zwrócił się m.in. do Piotra Woźnego i minister Jadwigi Emilewicz, by skierować uwagę władz na fakt, że w sieci nadal z łatwością można zakupić - nielegalne już - kopciuchy.

Prawo określa, że od 1 lipca 2018 r. nie można rozprowadzać domowych kotłów grzewczych gorszych niż piątej klasy emisyjnej. To jeden z punktów walki ze smogiem w Polsce.

Stąd apel do konsumentów, którzy natrafią na owe ogłoszenia, by informować o tym resort, a ten przekaże sprawę do UOKiK.