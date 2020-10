Steimeier do Dudy: "Daj mi, proszę, znać, czy w obecnej sytuacji możemy coś zrobić dla Polski"

Frank-Walter Steinmeier w środę (28.10.2020) przesłał Andrzejowi Dudzie odręczny list, w którym życzył polskiej głowie państwa "szybkiego i całkowitego powrotu do zdrowia". Prezydent Niemiec obecnie również przebywa na kwarantannie, gdyż jeden z pracowników jego ochrony został zakażony koronawirusem.

W liście do Andrzeja Dudy, u którego test na koronawirusa wykazał wynik pozytywny, Frank-Walter Steinmeier zaznaczył, że "pandemia koronawirusa jest dla nas wszystkich trudnym sprawdzianem – dla naszych systemów zdrowia, naszych gospodarek i spójności w naszych społeczeństwach, jak również dla każdego z nas z osobna".

Dodał, że śledzi "dramatyczny rozwój pandemii koronawirusa" także w Polsce i życzy Andrzejowi Dudzie oraz "wszystkim Polkom i Polakom siły i cierpliwości, by przetrwać ten trudny czas". Prezydent Niemiec wspomniał również o europejskiej solidarności w obliczu pandemii, pisząc: "Podczas drugiej fali pandemii widać ponownie, jak ważnym było ustalenie w lecie silnego narzędzia europejskiej solidarności dla wyjścia z kryzysu".

W ostatnim akapicie swojego listu do prezydenta Polski, Frank-Walter Steinmeier zwrócił uwagę na fakt, że tam, gdzie medyczne możliwości w obrębie danego kraju dochodzą do swoich granic, "powinniśmy sobie wzajemnie, na ile jest to tylko możliwe, pomagać".