Strach przed zwolnieniami w Hucie Pokój. "Bardzo zła" sytuacja

Nowy prezes Węglokoksu Tomasz Ślęzak zapowiedział, że do końca roku powstanie plan restrukturyzacji spółek górniczych , które mają ominąć zwolnienia grupowe. To jednak nie uspokaja pracowników Huty Pokój, którzy w czerwcu wysłali do Ministerstwa Przemysłu list.

Jak donosi Interia, związkowcy zażądali w nim przedstawienia "planu naprawczego i planu rozwoju", a nie "planu likwidacji i zwolnień". Jednocześnie zapowiedziano, że dojdzie do strajku w hucie, jeśli do 10 lipca nie będzie "konkretnych propozycji rozwiązań".

- Utrzymanie działalności tych spółek to plan strategiczny, a w krótkim terminie trzeba będzie czasem dostosowywać produkcję do sytuacji rynkowej. Jeżeli nie ma sprzedaży albo rentowność sprzedaży jest ujemna, nie ma po co produkować, bo to generuje straty, których nie da się odzyskać. Zatrzymania pracy pewnych zakładów lub instalacji z przyczyn rynkowych, a także wahania produkcji zawsze będą elementem działania spółek branży stalowej - odpowiedział Ślęzak.