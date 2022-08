Superjacht Axioma będzie zlicytowany. Oto jego wartość

Skonfiskowany w Gibraltarze superjacht Axioma trafi pod młotek w najbliższy wtorek - podaje BBC. Długi na ponad 70 metrów jacht ma sześć kabin pasażerskich mogących pomieścić do dwunastu osób. Dla rozrywki mogą oni skorzystać m.in. z basenu, jacuzzi, spa, czy kina 3D. Załoga natomiast składa się z 20 osób.

Brytyjski publiczny nadawca podaje, że jest on warty 75 mln dolarów (63 mln funtów). Jednocześnie zauważa, że licytacja ma trwać jeden dzień, dlatego też można spodziewać się, że zostanie on sprzedany poniżej swojej wartości. Prawdopodobne jest, że uzyskane w ten sposób pieniądze trafią do banku JP Morgan.