Świat czeka na przełomowy krok USA. Eksperci niemal pewni, kiedy nastąpi

Autorzy raportu podkreślają, że "odczyty inflacji w USA w dwóch ostatnich miesiącach były niższe od prognoz. w czerwcu inflacja spadła z 3,3 proc. do 3,0 proc., a inflacja bazowa zmniejszyła się z 3,4 proc. do 3,3 proc.". PIE zaznacza, że są to "najniższe wyniki od ponad trzech lat". Według ekspertów "takie dane sugerują, że presja cenowa osłabła, co zwiększa przekonanie, że FED dokona luzowania polityki pieniężnej".