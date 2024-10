System kaucyjny. Branża apeluje o czas

- Do uruchomienia systemu kaucyjnego zgodnie z obowiązującą obecnie ustawą, która stwarza poważne ryzyka finansowe i organizacyjne dla wszystkich uczestników rynk u i konsumentów, pozostaje zaledwie 2,5 miesiąca. Tymczasem projekt nowelizacji, mającej wdrożyć kluczowe poprawki do przedmiotowej ustawy, nawet nie trafił pod obrady Sejmu. Dodatkowo projekt mimo licznych apeli branży wciąż nie zawiera wszystkich niezbędnych przepisów dla uruchomienia w Polsce prawidłowego legislacyjnie, racjonalnego finansowo i efektywnego środowiskowo systemu kaucyjnego - przekonuje Andrzej Gantner, wiceprezes i dyrektor generalny Polskiej Federacji Producentów Żywności Związku Pracodawców.

Branża apeluje o zmianę terminu

- Wprowadzenie powszechnego systemu kaucyjnego w obecnym kształcie i to już od 1 stycznia 2025 r. jest niekorzystne dla wszystkich interesariuszy. Dla branży handlowej to konieczność poniesienia ogromnych inwestycji w ekspresowo krótkim czasie oraz ryzyko wysokich kar finansowych, na które sklepy nie mają wpływu - dodaje Renata Juszkiewicz, prezes Polskiej Organizacji Handlu i Dystrybucji.

System kaucyjny

Nieodebrana kaucja zostanie przeznaczona na finansowanie systemu kaucyjnego. Kaucja ma zachęcić do zwrotu opakowań i zwiększyć ilość ponownie wykorzystanych i przetwarzanych surowców służących do wytworzenia opakowań. System ma objąć trzy rodzaje opakowań: butelki plastikowe do tzrech litrów, szklane butelki wielorazowego użytku do 1,5 litra oraz metalowe puszki do 1 litra.