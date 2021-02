Szczepionka na kryzys od PO. Obniżenie VAT, 10 tys. zł kwoty wolnej od podatków, odszkodowania dla wszystkich przedsiębiorców

- Priorytetem powinien być człowiek. Dobra recepta na kryzys to pomoc skierowana bezpośrednio do przedsiębiorcy, bo ona też dzięki niemu trafi do samorządu, właścicieli biznesów powiązanych. Za te pieniądze będą też tworzone nowe miejsca pracy. Tak powinno myśleć się o planach gospodarczych - mówił Borys Budka, przewodniczący PO.