Szczepionki przeciw grypie. Tylko 890 tys. trafi do aptek

Popyt na szczepionki przeciw grypie spowodował, że apteki tworzą już listy kolejkowe. Według danych Ministerstwa Zdrowia do Polski trafić może około 2 mln szczepionek na grypę.

Jak już jednak informowaliśmy , w ocenie ekspertów starania te mogą nie przynieść zwiększenia dostaw. To z kolei oznacza, że w sytuacji ryzyka przeciążenia służby zdrowia przez dwie epidemie, w tym roku zaszczepi się nas niewiele więcej niż w zeszłym roku. W sezonie grypowym 2019/20 zrobiło to niecałe 1,6 mln osób.

Co więcej, trzeba będzie na szczepionki poczekać, bo nie trafiają one jedną transzą do odbiorców. Doskonale wiedzą o tym w największej w kraju hurtowni medycznej NEUCA S.A.