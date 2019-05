Szef KNF czeka na "plan B" od zarządu Idea Bank

- Jeśli chodzi o Idea Bank, kluczowe jest spełnienie wymogów kapitałowych. Naturalnym i najszybszym sposobem, aby to się dokonało, jest - w przypadku braku dokapitalizowania przez dotychczasowych akcjonariuszy - pozyskanie inwestora. Jest to jednak proces, którego powodzenie zależy także od czynników zewnętrznych wobec banku – powiedział w rozmowie z PAP Biznes przewodniczący KNF Jacek Jastrzębski.

Jak przypomina serwis TVN24 BiS, na konferencji prasowej podsumowującej wyniki za 2018 rok prezes Idea Banku Jerzy Pruski powiedział, że jeśli proces pozyskania inwestora zakończy się niepowodzeniem, bank zamierza zmniejszyć sumę bilansową sprzedając ok. połowy aktywów i skoncentrować się na działalności leasingowej.

Według Jacka Jastrzębskiego, plan funkcjonowania i odbudowy kapitału bez inwestora bank powinien przedstawić jak najszybciej, ale z uwzględnieniem warunków brzegowych nakreślonych przez KNF. - Plan musi być wiarygodny oraz realistyczny, a także określać kamienie milowe łatwe do bieżącego monitorowania i egzekwowania przez Komisję - powiedział Jastrzębski.

Przypomnijmy, że w raporcie finansowym Idea Bank poinformował, że zanotował na koniec 2018 roku skonsolidowaną stratę netto w wysokości 1,892 mld zł. Z dokumentu wynika, że współczynnik wypłacalności banku w ciągu roku spadł z 12,9 do 4,1 proc. Do ich podniesienia do odpowiednich poziomów bank potrzebuje pozyskać 1,3 mld zł.