Sztuczna inteligencja ma pomóc w transformacji polskiej gospodarki. Rząd wprowadzi ważny akt

Z własnego doświadczenia powiem, że cyfryzacja wszystkiego, szczególnie podpisów, to koszmar. Ludzki mózg to nie komputer, który analizuje bity danych tylko narząd, który od tysięcy lat bazuje na wzroku, czyli na tym co widzi. Podpisu elektronicznego nie widać. Tematem do rozwiązania, o którym nikt się do tej pory nawet nie zająknął, to czego dotyczy podpis elektroniczny. Przecież zanim ktoś coś podpisze to musi to przeczytać, a więc podpisuje tylko to co jest czytelne dla ludzkiego oka. Jakiekolwiek zapisy znajdujące się na dokumencie, które są albo ukryte, albo widoczne jako maczek napisany czcinką o rozmiarze 1, nie są przedmiotem podpisu, ponieważ podpisujący ich po prostu nie widzi. Ale nikt o tym nie mówi.