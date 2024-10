Szukają do pracy przy rybach. Można zarobić nawet 10 tys. złotych

Dziennik "Fakt" opisuje, że w okolicach Torunia pojawiła się oferta pracy związana z hodowlą ryb, obejmująca pracę w systemie zmianowym. Pracodawca poszukuje osób do załadunku i transportu, nawet jeśli nie mają one wcześniejszego doświadczenia. Wymagana jest dyspozycyjność oraz zaangażowanie w wykonywane obowiązki.

Praca przy rybach. Oto zarobki

" Wynagrodzenie od 8 do 10 tys. zł brutto. "Na rękę", czyli netto wychodzi zatem od 5,7 do 7,1 tys. zł" - wylicza dziennik.

Przemysł rybny w Polsce. Ta decyzja jest problemem

Nowa regulacja wprowadza rygorystyczne normy polegające na ograniczeniu okresu tzw. usztywniania (stiffening) ryb - podmrożenia do temperatury od -4 do -7 stopni Celsjusza - do maksymalnie 96 godzin przed pokrojeniem w plastry. Jest to element procesu stosowanego przez firmy przetwarzające wędzonego łososia w Polsce.