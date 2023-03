Tadeusz Cymański: wyborcy Platformy uciekają do Konfederacji. Polityk wskazał powód

- Dlaczego wyborcy Platformy Obywatelskiej uciekają do Konfederacji? Bo esencją programów PO był wolnorynkowy liberalizm, a dziś nawet sam prof. Leszek Balcerowicz pisze, że Tusk i Platforma robią z ludzi idiotów - powiedział w programie "Newsroom" WP Tadeusz Cymański, poseł Solidarnej Polski. – Na spotkaniu wyborczym z Tuskiem głos zabrał ostatnio Paweł Tatajno, którego trudno posądzić o to, że kocha PiS. Zwrócił się do niego z pytaniem: co się stało, że nagle znienawidził pan przedsiębiorców? To pokazuje, dlaczego wyborcy odwracają się od PO – uważa polityk.