Tania bryła na drogie czasy. Oto jak zaprojektujesz tańszy dom

Czy w trudnych czasach możemy zapomnieć o własnym domu? Na szczęście nie. Nie musimy też szukać oszczędności już w trakcie budowy. Możemy zrobić to znacznie wcześniej. Już w fazie projektowania naszego domu możemy podjąć kluczowe dla końcowej ceny decyzje. Istotnie do obniżenia kosztów może przyczynić się wybór odpowiedniej bryły budynku. Bohaterem cyklu „Pomysł na dom” jest przestrzenny w środku i ascetyczny na zewnątrz budynek, w którym mieszka pani Aneta ze swoją rodziną. Dom pani Anety jest idealny przykładem tego typu podejścia. Bryłą przypomina prostopadłościan z dachem. Im mniej niepotrzebnych z punktu widzenia funkcjonalności samego domu elementów, takich jak okapy, wykusze, lukarny, czy nawet balkony, tym mniej do budowy zużywamy materiałów, a co za tym idzie — budowa jest tańsza. Dzięki temu w środku dom zyskuje na przestrzeni. Co podkreśla właścicielka. - Zależało nam, żeby spędzając czas razem, nie czuć się przytłoczonym — mówi pani Aneta.