Tanie mieszkania na wynajem. Rząd przyjął projekt nowelizacji ustaw

Krokiem w tym kierunku ma być przyjęty przez rząd projekt nowelizacji ustaw, których celem jest zwiększenie dostępności mieszkań na wynajem dla osób o niskich dochodach, wprowadzenie dopłat do czynszów oraz wakacji czynszowych w TBS, opracowanie ścieżki dojścia do własności nowo budowanych mieszkaniach społecznych, a także zwiększenie dostępności gruntu pod zabudowę. Poinformowało o tym Ministerstwo Rozwoju (MR).

Proponowane rozwiązania mają doprowadzić do przekazania samorządom kwoty 500 milionów zł rocznie na budownictwo mieszkaniowe.

- To blisko dwa razy więcej niż obecnie – zaznaczył wiceminister rozwoju Robert Nowicki.

Proponowane rozwiązania zakładają wprowadzenie wyższych grantów z funduszu Banku Gospodarstwa Krajowego dla gmin na budowę mieszkań czynszowych (z 20 proc. kosztów inwestycji do nawet 35 proc.) oraz na budowę mieszkań komunalnych (na pokrycie 50 proc. kosztów inwestycji); wprowadzenie zasady finansowania, a nie refinansowania.

Wprowadzone mają zostać dopłaty do czynszów w programie "Mieszkanie na start" i szansa dojścia do własności nowego mieszkania także dla osób bez zdolności czynszowej (opcja dla "stających na nogi" – dopłaty do czynszu również dla lokatorów mieszkań wynajmowanych od inwestora przez gminę i podnajmowanych lokatorowi).