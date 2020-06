Tarcza 4.0 z ponad setką senackich poprawek. Ustawa wróci teraz do Sejmu

Za przyjęciem tarczy 4.0 z poprawkami głosowało 91 senatorów, przeciw - 3, a 3 wstrzymało się od głosu. Ustawa wróci teraz do Sejmu.

W trakcie prac w Senacie doszło do awarii sprzętu informatycznego. Z jednej z sal, w której zgromadzeni byli senatorowie, nie dochodziły głosy do systemu. Dlatego też marszałek Tomasz Grodzki musiał przerwać prace na ok. pół godziny.