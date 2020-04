Tarcza antykryzysowa 3.0 nie podniesie zasiłku dla bezrobotnych. Posłowie odrzucili pomysł

- Obserwujemy w miesiącu kwietniu w Urzędach Pracy bardzo dynamiczny przyrost osób bezrobotnych. W porównaniu (z danymi - red.) do końca grudnia to jest już ok. 20 proc. Mam dane z pięciu powiatów z mojego okręgu wyborczego, to jest dokładnie tyle - uzasadniał poprawkę poseł Koalicji Obywatelskiej Marek Sowa. To właśnie jego ugrupowanie ją zgłosiło.