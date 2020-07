Tarcza finansowa. Pieniądze poszły na konta, teraz urzędnicy sprawdzą beneficjentów

Tylko do końca lipca przedsiębiorcy będą mogli ubiegać się o pomoc z tarczy finansowej. Po 31 lipca formularze znikną ze stron banków. To nie znaczy, że firmy zupełnie zapomną, czym była tarcza finansowa. Wprost przeciwnie: wiele bardzo starannie będzie musiało się wczytać w zasady, bo urzędnicy rozpoczną kontrole następcze. Wykażą one, jak wielu beneficjentów pobrało subwencje bezprawnie – pisze "Rzeczpospolita".