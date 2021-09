Technologia, ludzie i biznes - nowy rozdział transformacji cyfrowej

Coraz więcej firm na całym świecie sięga po rozwiązania transformacji cyfrowej w formie usługi. Holistyczna transformacja biznesowa w tym modelu polega przede wszystkim na zmianie całej kultury i sposobu myślenia przedsiębiorstwa. Sama technologia nie wystarczy. Jeżeli przeniesie się do cyfrowego świata źle ułożone analogowe procesy to sytuacja firmy wcale się nie poprawi.

Co decyduje o tym, że firmy przekształcają swój biznes? Jakie czynniki pozwalają organizacjom podążać za zmianami otaczającego świata oraz je wyprzedzać? Jak definiować sukces transformacji cyfrowej, i czy jest to w ogóle możliwe? Skąd czerpać wiedzę i inspirację, aby zrealizować modele, które pozwolą budować inteligentne przedsiębiorstwa?

Właśnie na te pytania udzielą odpowiedzi uczestnicy wydarzenia "SAP NOW Polska. New Chapter". Podczas konferencji spotkają się liderzy biznesu, by dzielić się doświadczeniami i pokazać, jak wykorzystać szanse, przed którymi staje dzisiaj każde przedsiębiorstwo. To okazja do poznania historii transformacji cyfrowych takich firm jak Veolia, Polpharma Biologics, Żabka, Pekao SA, Ciech, Pfleiderer Polska, MORIS czy Uniwersytet Medyczny w Białymstoku.