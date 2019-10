Tesco "wzmacnia ofertę" i "robi imponujące postępy". Polscy pracownicy dostali zaskakujący list od szefostwa

Serwis "Wiadomości Handlowe" dotarł również do kopii listu, jaki polscy pracownicy otrzymali od Matta Simistera, prezes Tesco Central Europe. Menedżer stwierdził, że w pierwszym półroczu (rok fiskalny Tesco zaczyna się w marcu) firma "podejmowała odpowiednie decyzje i działania", by biznes Tesco "był bardziej konkurencyjny, zdrowszy i gotowy na wyzwania przyszłości".

- Jesteśmy na dobrej drodze do modelu dwóch formatów. Wszystkie duże hipermarkety zostały już przebudowane do formatu kompaktowego. To niezwykłe osiągnięcie jak na okres dwóch miesięcy. Podjęliśmy także działania dla uproszczenia pracy i redukcji kosztów operacyjnych oraz kosztów centralnych. Nie były to łatwe zmiany, ale pozwolą nam one pracować w oparciu o dwa formaty, by lepiej konkurować na specyficznym polskim rynku - napisał Matt Simister.