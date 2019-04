Test przedsiębiorcy. Polacy chcą przed nim uciekać za granicę. "Liczba zapytań wyższa o 200 proc."

Czy jeśli polski rząd wprowadzi test, to przedsiębiorcy będą chcieli się rejestrować w Czechach? Zdaniem Pauliny Wołowczyk może tak być - co nie znaczy, że to dobry pomysł. Jak przewiduje, zarejestrowanie działalności w Czechach nie sprawi, że będzie można przejść test - bo przecież cały czas to będzie działalność w Polsce, choć zarejestrowana poza granicami kraju. Zaznacza też, że polskie urzędy mogą łatwo i szybko zweryfikować takich przedsiębiorców.

- Ależ skąd. Takie sytuacje są w Niemczech nagminne. Na przykład w budowlance to norma. Jak ktoś chce pracować na budowie, to bardzo często słyszy "no dobrze, to poproszę założyć działalność". Pracownikom nie zawsze się to podoba, niektórzy idą do sądów, bo woleliby etat. Ale niemieckiego fiskusa niespecjalnie to interesuje. Dla niego się liczy przede wszystkim to, czy podatki są rozliczane. Test przedsiębiorcy to chyba polski pomysł, ja nigdy o tym nie słyszałam - dodaje nam księgowa.