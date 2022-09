To rosyjski paradoks. Choć mają wykształcone kadry, to ich gospodarka ma pewien problem

Oto problem Rosji

W przeciwieństwie do krajów Trzeciego Świata Rosja jest znacznie lepiej zurbanizowana i ma o wiele lepiej wykształcone społeczeństwo. Ppoziom wykształcenia mierzony liczbą lat przeznaczonych na kształcenie jest porównywalny z Europejczykami z krajów OECD: 11,5 lat w Rosji i w Australii, 11.6 w Japonii, 10,7 we Francji i w Belgii. Według danych UNESCO odsetek Rosjan w wieku 25 lat i więcej posiadających wykształcenie powyżej średniego szczebla można zaliczyć do najwyższych na świecie .

Te liczby powinny niepokoić Kreml

- Zestawienie to jest o tyle miarodajne, że połowa patentów przyznawanych przez PTO trafia do podmiotów zagranicznych. W latach 2000-2020 było to 2,5 mln, z czego zaledwie 0,3 proc. trafiło do Rosji — wyliczają eksperci PIE.