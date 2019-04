"Trzynastka" dla emerytów i rencistów. W jakiej kwocie i kiedy będzie wypłacane świadczenie?

"Trzynastka". Dla kogo przygotowano świadczenie?

"Emerytura plus" to nowy projekt Prawa i Sprawiedliwości przedstawiony na konwencji partii w lutym br. Tzw. trzynastka zgodnie z zapowiedzią trafi do emerytów oraz rencistów. - Nasi seniorzy, nasi emeryci, nasze mamy, babcie, dziadkowie i ojcowie są powiernikami naszej tradycji, oni przekazali nam całą wiedzę, to jest też miłość, którą nas obdarowali - powiedział podczas oficjalnego ogłoszenia programu premier Mateusz Morawiecki.