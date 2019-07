Tunel w Świnoujściu. Coraz bliżej początku prac - wniosek o ZRID złożony

To prawdopodobnie najdłużej oczekiwana inwestycja w Polsce. Wielokrotnie opóźniana i przekładana może wreszcie zbliżyć się do fazy realizacji. Do zachodniopomorskiego wojewody trafił wniosek o wydanie decyzji, która pozwoli na budowę tunelu łączącego miasto na wyspach z resztą kraju.

