Turcja nad przepaścią. Czy podobny scenariusz zagraża Polsce? Zapytaliśmy ekspertów

W czwartek bank centralny Turcji skokowo podwyższył stopy procentowe z poziomu 8,5 proc. do 15 proc. głównej stopy. To zwrot w polityce monetarnej, który – jak podkreślają eksperci – został wymuszony fatalną sytuacją tureckiej gospodarki.

Jarosław Kaczyński: Polska będzie jak Turcja

Wicepremier Jarosław Kaczyński, będąc jeszcze w 2014 r. w opozycji, snuł wizję Polski, która "będzie jak Turcja", to znaczy "będzie krajem, o którym mówi się, że to poważne państwo". Później te słowa wiele razy powtarzał.

Powtórzył je też w lipcu 2022 r., gdy w Kórniku (woj. wielkopolskie) stwierdził, że marzeniem jego brata było, aby o Polsce mówiono, że jest to poważne państwo, jak to jest właśnie w przypadku Turcji.

Turcja obrała autorytarny kierunek

Turecka gospodarka nad przepaścią

Do pogłębienia kryzysu tureckiej liry doszło po wygranych przez Erdogana niespełniających demokratycznych standardów wyborach, przed którymi m.in. wydano kwotę rzędu 200 mld dol. na interwencje na rynku walutowym, by ratować lirę.

Polska inflacja to inny rząd wielkości niż turecka

NBP formalnie bardzo niezależny

W ocenie Koźmińskiego w polskim systemie prawnym nie jest też możliwa taka ingerencja w niezależność banku centralnego, jak dzieje się to za rządów Erdogana w Turcji , gdy bank centralny robi po prostu to, co mu się każe.

Jedyny przypominający sytuację turecką scenariusz, jaki można by sobie obecnie wyobrazić w Polsce, to w ocenie Tomkiewicza załamanie się frontu w Ukrainie. Jeśli rosyjskie wojsko podeszłoby bardzo blisko naszej granicy, czy spadałyby blisko niej bomby, mogłoby to spowodować gwałtowne osłabienie złotego. Stwarzałoby to problemy dla importu, równocześnie uciekałby z naszego kraju kapitał, stawiając nasz bank centralny w bardzo trudnej sytuacji. – To jednak bardzo mało prawdopodobne – ocenia Tomkiewicz.